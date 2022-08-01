عرض بمليوني دولار يقرب “السومة” من الرحيل عن الأهلي

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كشفت مصادر صحفية، عن وجود عرض قطري، يقرب محترف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، اللاعب السوري عمر السومة من الرحيل، إلى الدوري القطري، في الموسم الرياضي الجديد.

وقالت المصادر، وفقا لـ”الرياضية”، إن إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، تدرس بجدية عرضًا، بقيمة مليوني دولار (7.5 مليون ريال سعودي) من نادي العربي القطري مقابل شراء عقد السومة، الممتد حتى يونيو 2024.

وأشارت المصادر، إلى أن الأهلي يبحث العرض قبل الرد على النادي القطري، من أجل بيع اللاعب السوري، بعدما تعاقدت الإدارة الأسبوع الماضي مع رأس الحربة التونسي يوسف العبدلي.

وهبط الأهلي، لدوري الدرجة الأولى (دوري يلو) لأول مرة في تاريخه، بعدما احتل الفريق الجداوي المركز الخامس عشر في الموسم المنقضي برصيد 32 نقطة، ليهبط بصحبة الفيصلي والحزم.

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Source akhbaar24

