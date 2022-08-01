سماء المملكة تشهد ظاهرة فلكية قبل شروق شمس الثلاثاء

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المناطق_الرياض قالت الجمعية الفلكية بجدة عبر الحساب الرسمي لها في “تويتر” انه سيرصد بسماء المملكة صباح يوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022 وقبل شروق الشمس ببضع ساعات اقتران المريخ و اورانوس، حيث سيفصل بينهما درجة واحدة ما يعني إمكانية رؤيتهما سويًا في مجال رؤية المنظار وأوضحت: “استخدام منظار بمقاس 10×35 سيكون مناسباً؛ ولكن مقاس 10×50 سيجعل اورانوس أكثر إشراقًا”. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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