حظر مؤقت لاستيراد القوارض والقرود الأفريقية - #عاجل

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قراراً يقضي بفرض حظر مؤقت على استيراد جميع أنواع «القوارض، وفصيلة الرئيسيات غير البشرية» من دول قارة إفريقيا بسبب فيروس جدري القرود

«Monkey pox».

كما وجهت الوزارة خطابا إلى اتحاد الغرف التجارية، بشأن النشرة التعريفية من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، عن فيروس جدري القرود «Monkey Pox»، المتضمنة أن الفيروس مستوطن في وسط وغرب دول إفريقيا.

ما هي الرئيسيات

إحدى رتب الثدييات في التصنيف العلمي الحيواني، وتتضمن الرئيسيات جميع الأنواع التابعة لليموريات والقردة بالإضافة للإنسان.

وتعيش الرئيسيات في جميع أنحاء العالم، وبغض النظر عن الإنسان، تتركز الرئيسيات المتبقية في إفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى وجنوب آسيا، بالإضافة إلى بعض الأنواع القليلة في أمريكا الشمالية واليابان.

3 مجموعات للرئيسيات

1- الرئيسيات السفلى prosimians «ما قبل القردة» ومن أشهرها الليموريات

2- قردة العالم القديم

3- قردة العالم الجديد - الثدييَّات الراقية أو الرئيسيات، تشمل الإنسان والحيوانات القريبة الشبه به، ويصنف العلماء حوالي 230 نوعا بمثابة ثدييات عُليا.

القوارض

- حيوانات ثديية تنتمي إلى رُتبة القوارض، وهي أكبر رُتب الثدييات من حيث عدد الأنواع، حيث تشكل نسبة أكثر من 40% من عدد جميع أنواع الثدييات.

- تنقل الجرذان مرض الطاعون الدملي، الذي تحمله البراغيث التي تتطفل عليها.

- جميع القوارض ليست خطرة فبعضها سائغ للأكل وبعضها يعد من الحيوانات الأليفة