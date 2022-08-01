الأمطار تتواصل جنوبا والحرارة ترتفع بالغربية والشرقية

تواصل هطول الأمطار الرعدية الغزيرة أمس على مناطق نجران، وعسير، وجازان، والباحة أدت إلى جريان الأودية والسيول وتساقط زخات من البرد، في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم، ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

سحب رعدية

ويستمر الطقس شديدة الحرارة في مختلف المناطق الوسطى والغربية والشرقية اليوم، وتهطل زخات رعدية من الأمطار على أجزاء محدودة بمرتفعات جازان وعسير وعلى أجزاء من جنوب المملكة تكون متفاوتة الشدة، وتشمل أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحفر الباطن وتكون رعدية أحيانا. وتهب رياح سطحية نشطة نواحي أجزاء من وسط وغرب وشرق المملكة، ولا سيما في مقدمة السحب الرعدية تثير بعض الغبار وبشكل محلي.

أما ليلا، فتسود أجواء دافئة في مختلف مناطق المملكة، بينما تكون لطيفة فوق المرتفعات الجنوبية منها، وتستمر فرص هطول زخات رعدية نواحي مرتفعات جنوب وجنوب غرب المملكة وعلى أجزاء محدودة من وسط المملكة، وتهب رياح سطحية معتدلة السرعة عموما.

رياح سطحية

وتبقى الأجواء شديدة الحرارة غدا وخاصة في شرق ووسط وغرب المملكة، بينما تكون حارة نسبيا في باقي المناطق ومعتدلة فوق المرتفعات الجنوبية منها. وتهطل زخات رعدية من الأمطار في أجزاء من غرب المنطقة الشرقية امتدادا إلى أجزاء من الرياض والقصيم وغرب حائل، بالإضافة إلى استمرارها بشدة متفاوتة في مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف. وتهب رياح سطحية نشطة في وسط وغرب المملكة تثير بعض الأتربة والغبار بشكل محلي.

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة20 -40كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45كم/ساعة مع السحب الرعدية, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط ومن متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية.