موسم العمرة يتزامن مع الحجاج لأول مرة

‏فيما بدأت أولى طلائع المعتمرين الوصول إلى ‫المدينة المنورة‬ من العراق، فتحت وزارة الحج والعمرة الموسم في وقت ما زال الحجاج موجودين في مكة المكرمة والمدينة المنورة لأول مرة يتزامن فيها فتح تصاريح العمرة في ظل وجود الحجاج، وذلك تسهيلا لضيوف بيت الله من المعتمرين والحجاج.

وبدأت الإدارات المعنية في الاستعداد لفتح ملف العمرة واستقبال المعتمرين بعد الانتهاء من موسم الحج.

إصدار التصاريح

في المقابل، وصل عدد الحجاج الذين قدموا إلى المدينة المنورة بعد أداء فريضة الحجاج أكثر من 261 ألف حاج حيث تبقى منهم حالياً في المدينة 83 ألف حاج في حين يغادر في اليوم نحو 15 ألف حاج عبر المنافذ المختلفة بعد تقديم جميع الخدمات لهم.

وتتضمن اشتراطات إصدار التصاريح للعمرة والدخول للمسجد الحرام سلامة الحالة الصحية بحسب تطبيق «توكلنا»، ولمن تثبت إصابته أو مخالطته لأحد مصابي (كوفيد- 19) فيتم إلغاء تصريحه من خلال التطبيق، إضافة إلى اشتراط الالتزام بلبس الكمامة طوال فترة الوجود داخل الحرم، والالتزام بالخروج من الحرم مع نهاية فترة التصريح، علاوة على عدم حمل الحقائب والأمتعة غير المصرح لها بالدخول.

خطوات سهلة

ويمكن للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة الحجز وإصدار التصاريح الخاصة بالعمرة والزيارة عبر «اعتمرنا»، وكذلك لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها، والمعتمرين القادمين من خارج المملكة، ضمن خطوات سهلة وبسيطة.

وتظهر صفحة الحجوزات على تطبيق «اعتمرنا» مؤشر سعة الحجوزات بالألوان لأيام الشهر كافة، للدلالة على إمكانية الحجز من عدمه، وفق الألوان (الأخضر للازدحام الخفيف، والأحمر للازدحام المرتفع، والبرتقالي للازدحام المتوسط، واللون الرمادي للدلالة على عدم إتاحة المواعيد.

طاقات بشرية

وتواصل جوازات منطقة المدينة المنورة في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تنفيذ خطتها لمغادرة حجاج بيت الله بعد أن من الله عليهم بأداء فريضة الحج بتسخير جميع الإمكانات والكوادر البشرية لإنهاء رحلات الحجاج اليومية.

وعملت الجوازات على تسخير جميع إمكاناتها وطاقاتها الآلية والبشرية لتنفيذ هذه المرحلة من خطتها العامة لموسم الحج، وتقديم الخدمات اللازمة لتيسير وإنهاء إجراءات المغادرة بكل يسر وسهولة من خلال الصالات المخصصة لمغادرة الحجاج والكونترات المخصصة المجهزة بأحدث الانظمة.