263 خالفوا التخلص من مخلفات البناء بعسير

وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز المظاهر الجمالية بمدينة أبها، بما يتماشى مع مستهدفات تحسين المشهد الحضري لجعلها بيئة حضارية.
وبين مدير عام الرخص والرقابة الشاملة، أن الحملة ستسهم في معالجة التشوّهات البصرية، الناتجة عن التخلص العشوائي من مخلفات البناء، ومعالجة آثار البيئة التي تتسبب فيها مخلفات البناء، وتطبيق الأنظمة والعقوبات المنصوص عليها للحد من تجاوزات المخالفين.
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