مهرجان للعنب والفواكه الموسمية بعسير

يرعى أمير منطقة عسير تركي بن طلال اليوم، انطلاق مهرجان العنب والفواكه الموسمية، الذي يقيمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة ممثلاً في وحدة الماوين في بلحمر 64 كلم شمال مدينة أبها.

ويشارك في المهرجان أكثر من 35 مزارعا بمنتجاتهم الزراعية الخاصة، وتشمل العنب بأنواعه، الرازقي، الإيطالي، الفرنسي، والتين الإسطنبولي الأحمر والعسلي الأخضر والأسباني الأسود، والرمان الطايفي والبيده، والرمان والخوخ والفركس. والتوت.

تشجيع المزارع

ويقام المهرجان لمدة 4 أيام يتخللها عرض المنتجات للمزارعين السعوديين. ويبدأ المهرجان يومياً من الساعة الثالثة عصراً وحتى الساعة 6 مساء، وتشارك عدة جهات رسمية في إنجاحه ممثلة في إمارة منطقة عسير وهيئة تطوير منطقة عسير، والأمانة ممثلة في بلدية بلحمر وحدة خدمات الماوين والشرطة، ومجلس الجمعيات التعاونية ممثلة بالجمعية التعاونية الزراعية بالماوين.

ويأتي إقامة مثل هذه المهرجانات والفعاليات في سياق توجه الدولة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، لتشجيع المزارع السعودي وتسويق منتجاته والارتقاء بالإنتاج الزراعي وجودته والتنافسية وتسليط الضوء على القدرات البشرية المنتجة.

سياحة وزراعة

وتتضافر الجهود بين جميع القطاعات الحكومية في المنطقة، لإنجاح مثل هذه المناسبات من خلال حرص أمير المنطقة والوزارة على إنجاح أي مناسبة تخدم المواطن والمقيم وتعرف بالمرتكزات الأساسية من سياحة وزراعة لمنطقة عسير، حيث الأصالة الطبيعية، وتتصادف إقامة المهرجان مع مهرجان صيف أبها 2022م، الذي يحقق عائدات اقتصادية متنوعة، تنعكس على كافة شرائح المجتمع، وخلق فرص استثمارية ووظيفية واكتساب الخبرات.

واعتبر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، المهندس عبدالله الويمني، رعاية أمير منطقة عسير فرصة للمشاركين والزوار، للاستفادة من المهرجان من خلال تسليط الضوء عليه، ويعكس مدى اهتمامه بالمواطن والسياحة وتفعيل ذلك.