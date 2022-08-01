توسعة وتأمين طريق عقبة الهدا

ويربط الطريق الطائف بمكة المكرمة عبر الهدا؛ حيث يبدأ الطريق من أسفله عند درجة حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية صيفاً، وينتهي في أعلاه في الطائف عند درجة حرارة لا تتجاوز الـ30 درجة مئوية، ويحدث ذلك التغير في مسافة لا تزيد على 23 كلم.
تكملة وصيانة
وجاءت فكرة مشروع إنشاء طريقٍ يربط الطائف بالهدا ثم مكة، بطريق سريع حينما زار الملك سعود بن عبدالعزيز منطقة الهدا أثناء فترة اصطيافه عام 1955، حيث أصدر أمراً بتوسعة طريق الطائف الهدا عام 1958، وأسند إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية «المواصلات» سابقاً مهمة إنشاء وتوسعة مشروع طريق الطائف- الهدا- مكة بطول 67 كم، وتم تعميد مؤسسة محمد بن لادن بتكملة وصيانة الطريق ومتابعته من ولي العهد في ذلك الوقت الأمير فيصل بن عبدالعزيز والإشراف على مراحل التنفيذ للطرق.
وسائل حماية
وعملت وزارة النقل والخدمات اللوجستية على مدى السنوات الماضية على إجراء عدد من التحسينات على الطريق منها ازدواجيته وإنارته وفق أحدث التصاميم، ليكون بمسارين في كل اتجاه، مع تنفيذ حواجز خراسانية على جانبي ووسط الطريق.
كما اشتمل المشروع على تنفيذ بعض الجسور والجدران الاستنادية ووسائل حماية متعددة للوقاية من تساقط الصخور.
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