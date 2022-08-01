الظلام يحاصر كوبري رويكبة نجران

غابت الإنارة عن مساري كوبري الرويكبة بمنطقة نجران أو كما يطلق عليه «كوبري الخضراء» كونه يؤدي إلى منفذ الخضراء الحدودي الذي يربط السعودية باليمن، وكذلك شريان يربط الخرعاء ومحافظتي خباش وشرورة ومدينة الرياض، ويقع الكوبري على طريق الملك فهد، فيما يرى المواطنون أن الكوبري بحاجة إلى الإنارة ليخدم كافة السيارات المارة.

وقال مواطنون، إن كوبري الرويكبة أو الخضراء يعتبر حيويا وواجهة للقادمين من الرياض واليمن، باعتباره يقع على طريق الملك فهد، ولا بد أن تتوفر فيه الإنارة بخاصة وأن الكوبري شهد خلال الفترات الماضية حوادث مرورية متكررة.

من جانبها أوضحت أمانة نجران لـ«دوت الخليج» أن مشروع إنارة كوبري الرويكبة تم دراسته ضمن المشاريع المستقبلية وسيتم طرحه للتنفيذ حين تتوفر الاعتمادات اللازمة بحسب الأولويات.