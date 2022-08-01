الظلام يحاصر كوبري رويكبة نجران

وقال مواطنون، إن كوبري الرويكبة أو الخضراء يعتبر حيويا وواجهة للقادمين من الرياض واليمن، باعتباره يقع على طريق الملك فهد، ولا بد أن تتوفر فيه الإنارة بخاصة وأن الكوبري شهد خلال الفترات الماضية حوادث مرورية متكررة.
من جانبها أوضحت أمانة نجران لـ«دوت الخليج» أن مشروع إنارة كوبري الرويكبة تم دراسته ضمن المشاريع المستقبلية وسيتم طرحه للتنفيذ حين تتوفر الاعتمادات اللازمة بحسب الأولويات.
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