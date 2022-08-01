شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأحد 31 يوليو 2022 من بطولة كأس العرب تحت 20 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استدل الستار على مباريات الدور ربع النهائي من فعاليات بطولة كأس العرب تحت 20 اليوم الأحد الموافق الواحد والثلاثين من شهر يوليو الجارى بإقامة العديد من المباريات القوية والنارية والتي حددت المتأهلين إلى الدور نصف النهائي.

مباريات اليوم الأحد

وأقيمت اليوم أربعة مباريات والبداية كانت في الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة عندما أقيمت مباراة الأردن ضد فلسطين وانتهت بفوز فلسطين بركلات الترجيح بنتيجة خمسة مقابل أربعة بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد نادي ضمك بخميس مشيط.

وفي ثاني المواجهات أقيمت بين السعودية واليمن وأنتهت بفوز السعودية بركلات الترجيح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف بعد نهاية التعادل السلبي دون أهداف ليتأهل اصحاب الأرض إلى الدور نصف النهائي.

وفي السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة أقيمت مباراة مصر ضد المغرب وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف ليتأهل المنتخب المصري إلى الدور المقبل.

وآخر مناسبات اليوم الأحد أقيمت مباراة الجزائر ضد تونس وانتهت بفوز الجزائر بهدف دون رد.