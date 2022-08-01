شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. تغييرات واسعة في شركة الكرة ونجم الفريق يغيب حتى نهايه الموسم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخبار القلعة الحمراء اليوم الأحد، 31/ 7/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها وجود تغييرات داخل شركة الكرة بالنادي، بالفترة المقبلة.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الأهلي كالآتي: -

اجتماع طارئ في الأهلي

قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عقد اجتماعًا يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالنادي.

ومن المنتظر أن يكون على رأس الموضوعات ملف كرة القدم بجانب تحديد موعد استلام شركة الكرة لمهمة إدارة قطاع الكرة بشكل رسمي، حيث تتجه النية لتحديد الأول من سبتمبر المقبل موعدًا للاستلام وبالتالي يتم نقل الصلاحيات للشركة.

عبدالقادر يغيب عن الأهلي حتى نهاية الموسم

تأكد غياب أحمد عبد القادر لاعب الفريق عن الملاعب عقب الإصابة التي تعرض لها أمس أمام المقاولون العرب، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب، إصابته بتمزق في العضلة الخلفية وغيابه عن الملاعب لمدة 6 أسابيع، وبالتالي غيابه حتى نهاية الموسم.

ويعتبر أحمد عبد القادر، رابع لاعب في تشكيلة النادي الأهلي، الذي ينتهي موسمه بعد الثلاثي عمرو السولية وحسين الشحات ومحمد شريف.

تغييرات منتظرة في شركة الكرة

استقرت إدارة النادي الأهلي، على إجراء تغييرات مرتقبة داخل ملف إدارة الكرة خلال الفترة المقبلة، بعد التعاقد مع ريكاردو سواريش المدير الفني لتدريب الفريق.

وشهدت الساعات القليلة الماضية، وجود حالة من الغضب داخل النادي من مستوى الفريق تحت قيادة سواريش منذ توليه المسئولية، وخسارة لقب كأس مصر والابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري.

وجاء التوقيع مع سواريش بعد تمسك عدد من الأعضاء داخل شركة الكرة بالرغم من وجود معارضات من بعض الأسماء الأخرى لرغبتها في التعاقد مع مدير فني صاحب سيرة ذاتية قوية، وبالتالي سيتم إعادة هيكلة داخل شركة الكرة، وسوف يتم استبعاد بعض الأسماء عن ملف الكرة.