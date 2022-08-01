شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. وعد بالملايين حال عبور بيراميدز وحسم صفقة مغربية وإعلان قائمة الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أخبار القلعة البيضاء اليوم الأحد 31/ 7/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز سبورت بالدوري العام.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الزمالك كالآتي: -

مقابل مليون و400 ألف دولار.. الزمالك يقترب من صفقة مغربية

اقترب نادي الزمالك، من الحصول على خدمات مهدى مبارك لاعب خط وسط الفتح الرباطي المغربي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بالموسم الجديد.

وأكد موقع " le360 سبورت المغربى"، أن المفاوضات مع نادى الزمالك تسير فى الاتجاه الصحيح وأن الصفقة من الوارد إعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتابع: "انتقال المهدي مبارك لفريق الزمالك تقارب القيمة المالية التي كان انتقل بها حميد حميد أحداد من الدفاع الجديدي لنفس الفريق وبلغت حينها مليون و400 الف دولار".

فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز، في منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز، مساء غدٍ الإثنين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري. وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد نديم.

‏‎خط الدفاع: محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبدالمجيد – عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

‏‎خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – يوسف إبراهيم أوباما – محمود عبدالرازق شيكابالا – أيمن حفني – أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه - سيف الجزيري – سيد عبدالله نيمار.

الزمالك يوعد نجومه بالملايين حال عبور بيراميدز

قرر مسئولو نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، صرف 5 ملايين جنيه للاعبي الفريق حال الفوز على بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري.

ومنحت إدارة نادي الزمالك وعد إلى اللاعبين بصرف 5 ملايين جنيه، حال الفوز على بيراميدز غدا والاقتراب من لقب الدوري خطوة أخرى.