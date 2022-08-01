شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة كأس العرب للناشئين توقع منتخب السعودية فى مجموعة صعبة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أسفرت قرعة بطولة كأس العرب للناشئين والتي تم إجراءها اليوم، عن وقوع منتخب الجزائر للناشئين 2006، في مجموعة قوية بالبطولة التي تقام فى أرض الجزائرخلال النصف الثاني من الشهر المقبل.

وتعد المجموعة الثالثة هى أضعف مجموعات البطولة المجموعات بعد أن ضمت موريتانيا وجزر القمر رفقة المنتخبي المغربي والعراقي، والذي من المتوقع أن تنحصر المنافسة بينهم على ورقة الصعود فى صدارة المجموعة وضمان منافسة أحد ثوان المجموعات الثالثة الآخري فى الدور ربع النهائي من البطولة.

ومن المقرر أن تقام فعاليات بطولة كأس العرب للناشئين للمرحلة العمرية الأقل من 17عام فى الجزائر، خلال الفترة من شهري 22 أغسطس وحتى 8 سبتمبر المقبلين.

تعرف على مجوعة السعودية فى بطولة كأس العرب للناشئين

وضمت مجموعة منتخب الأخضر في بطولة كأس العرب للناشئين، منتخبات مصر وسوريا ولبنان، وذلك بعد سحب قرعة البطولة بمدينة أبها السعودية بمشاركة 16 منتخبًا.

ومن المنتظر أن يتوجه المنتخب السعودي للجزائر مبكرًا للتكيف مع الأجواء العامة للبطولة، والإستعداد لها إستعدادًا خاصًا، نظرا لقوة الفرق بالمجموعة التي وقع فيها المنتخب الوطني.

لاعبي المنتخب السعودي يأكدون إستعدادهم لحصد اللقب

وأكد أكثر من لاعب ضمن صفوف الفريق أن الجميع سيقاتل من أجل الفوز باللقب ورفع راية المنتخب السعودي، وأضافوا أن وصول المنتخب الوطني للشباب 2003 للدور قبل النهائي رفع بداخلهم الحماس وجعلهم مصممون على الفوز بلقب البطولة.

فى الوقت الذي يوفر الإتحاد السعودي كافة متطلبات معسكر الفريق، ويؤكد لهم دعمه الكامل وثقته الكبيرة فى تلك العناصر الشابة، وأعرب أن البطولة قد تكون نقطة تحول كبيرة فى بداية مسيرة إحترافية كبيرة لهم فى المستقبل القريب.

الجدير بالذكر أن ترتيب المجموعات جاء كالتالي: