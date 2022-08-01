شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق الأكثر حصولا على بطاقات صفراء فى الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أصبحت لعبة كرة القدم أكثر قوة من أي وقت مضي، بل ذهبت إلى إطار أن اللاعب صاحب القوة البدنية والتدخلات القوية قد يكون فى أكبر الفرق، حتي وإن كان على المستوي المهاري والفني أقل بكثير من لاعبين آخرين لا يحظون بنصف فرصته.

وحينما نتحدث عن القوة والصلابة يجب أن نذكر الدوري السعودي أحد أقوي الدوريات الخليجية والعربية فى المنطقة، وفى منظور آخر تم تصنيفها على أنها ليست مجرد حماس فقط، بل تطورت الأمور إلى التدخلات العنيفة، الأمر الذي جعل طاقم التحكيم يكثر من البطاقات الصفراء، وربما الحمراء إذا ما دفع الأمر.

وتعتبر البطاقات الملونة في عالم كرة القدم بمثابة الرد الفوري على اللاعبين، مقابل الأخطاء التي يرتكبونها في الملاعب، ما يسهم في ضبط أداء الفريقين، والتركيز فقط على الفوز داخل المستطيل الأخضر دون النظر لأي طريقة من طرق اللاعب غير النظيف، أو التصرفات الرياضية غير الأخلاقية.

تعرف على عدد البطاقات الصفراء فى الموسم المنقضي

وفى هذا التقرير المبسط، تسلط "السعودية سبورت 365" الأنظار على عدد البطاقات التي أصدرتها الحكام فى أوجه لاعبى الدوري السعودي خلال مجريات الموسم الماضي، وبالنظر إلى عدد المباربات التي لعبت الموسم المنقضي وبلغت 240 مباراة، نجد أن عدد البطاقات الصفراء التي تم إشهارها بلغ 992 بطاقة وهي نسبة كبيرة جدا تمثل نحو 40٪ من إخراج بطاقة فى كل مباراة.

وتدل الإحصائية السابقة عن قوة الدوري السعودي، الأمر الذي يجعل من إستمرار التحكيم الأجنبي شيئا حتميأ خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن عدد كبير من تلك الإنذارات تمت عن طريق الإعتراضات بشكل غير لائق وليس فقط التدخلات القوية.

فى حين أن هناك كثير من الفرق قامت بالإستفادة من هذا الإطار، حيث أستغل الكثير من اللاعبين الإنذارات فى عمل أخطاء متعددة فى مناطق المناورة من نصف الملعب قبل أن يحظي الفريق المنافس بفرصة هدف، والذي قد يري اللاعب أن تدخله حرم المنافس من فرصة هدف متوقع، الشئ الذي يدفع اللاعب وزملائه بالإفتخار به وهو الوجه السيئ لكرة القدم

وفى هذا المضمون سنتعرف فى السطور القادمة عن أكثر الفرق تعرضٱ للإنذارات تعرف على أكثر الفرق تعرضٱ للبطاقات الصفراء

وتصدر قائمة الترتيب نادي التعاون بعدما تحصل على 74 بطاقة صفراء، كأكثر الفرق حصولا على البطاقات الصفراء فى المباريات التي خاضها خلال فعاليات الموسم المنقضي، ويأتي ثانيا نادي الفيصلي بالحصول على 72 بطاقة صفراء، فى حين أحتل نادي أهلي جدة المركز الثالث برصيد 71 بطاقة صفراء.

ونجد من خلال الإحصائية السابقة أن نادي التعاون السعودي إستفاد من تصدره ترتيب الأندية الأكثر حصولا على إنذارات، حيث تمكن فى الهروب من شبح الهبوط والبقاء فى الدوري خلال الموسم الجديد، فى المقابل لم يتمكن أهلي جدة قلعة البطولات فى البقاء داخل منافسات دوري ريو، وهبط فى مفاجأة كبيرة وسابقة لم تحدث من قبل فى تاريخ النادي وجماهيره.