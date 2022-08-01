شكرا لقرائتكم خبر عن عرض ضخم من الشباب لضم المغضوب عليه في برشلونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أبدى نادي الشباب السعودي، رغبته في الحصول على خدمات المغضوب عليه في صفوف برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عرض ضخم من الشباب لضم المغضوب عليه في برشلونة

وقدم نادي الشباب السعودي، عرضًا ضخمًا للحصول على خدمات برايثوايت، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت تقارير صحفية أن برايثوايت سوف يفكر في مستقبله بعد أن يقوم بفسخ عقده مع برشلونة.

وسوف يكلف فسخ عقد برايثوايت، خزينة نادي برشلونة خسائر كبيرة، بعد التعاقد معه من ليجانيس مقابل 18 مليون يورو.

وهناك اتجاه داخل نادي برشلونة الإسباني، لفسخ عقد برايثوايت، خلال الفترة الحالية بناءً على رغبة تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق.