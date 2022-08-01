قيس سعيد يصدر قرارا بشأن دخول الجزائريين لتونس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قررت الرئاسة التونسية إعفاء الجزائريين المغادرين إلى تونس من اختبارات الإصابة بفيروس كورونا ( PCR -RT) في كل المعابر الحدودية.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها إن القرار يهدف إلى “تجسيد العلاقة المتميزة بين تونس والجزائر”.

وأعادت السلطات فتح الحدود البرية بين تونس والجزائر، في 15 يوليو الجاري بعد إغلاق دام نحو عامين، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن الإعلان عن القرار تم خلال زيارة الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى الجزائر للمشاركة في احتفالات ذكرى الاستقلال.

وتتوقع مصادر إعلامية تونسية أن يبلغ عدد السياح الجزائريين خلال الصيف “مليون شخص، وهو ثلث عدد السياحج الجزائريين الذين توافدوا على تونس في 2019 قبل الجائحة”.