الوقاية من السرطان.. أطعمة شائعة مفيدة وأخرى ينبغي تجنبها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
كشف المختص في أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، عن أطعمة شائعة تحميك من السرطان، وأخرى تسبب الإصابة بالمرض القاتل.
وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”:”من مضادات السرطان الليكوباين في الطماطم، والسيلينيوم موجود في الثوم والبصل والجرجير والورقيات الحارة كالكراث والبصل الأخضر، وهو مضاد قوي يمنع السرطان”.
وتابع:”من الأشياء التي قد تكون من مسببات السرطان الأكريليمايد الموجود في النشويات المحترقة والبطاطا المحترقة والهيدروكربونات”.
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