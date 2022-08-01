الوقاية من السرطان.. أطعمة شائعة مفيدة وأخرى ينبغي تجنبها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشف المختص في أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، عن أطعمة شائعة تحميك من السرطان، وأخرى تسبب الإصابة بالمرض القاتل.

وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”:”من مضادات السرطان الليكوباين في الطماطم، والسيلينيوم موجود في الثوم والبصل والجرجير والورقيات الحارة كالكراث والبصل الأخضر، وهو مضاد قوي يمنع السرطان”.

وتابع:”من الأشياء التي قد تكون من مسببات السرطان الأكريليمايد الموجود في النشويات المحترقة والبطاطا المحترقة والهيدروكربونات”.