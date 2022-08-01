“النقل” تكشف حقائق وأرقاماً عن جسور المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشفت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية، اليوم (الأحد)، مجموعة من الحقائق والأرقام عن جسور المملكة، منها مجموع أطوالها وأعلاها وأقدمها استخداماً.

وأوضحت الوزارة أن مجموع الجسور التي تقوم بصيانتها دورياً بلغ 5469 جسراً، وبلغ مجموع أطوال جسور المملكة مسافة 553 كم بين الرياض والخفجي، مشيرةً إلى أن أقدم جسر استخداما في المملكة هو جسر طريق شري/حائل، الذي دخل الخدمة منذ 57 عاماً.

كما لفتت إلى أن الجسر المعلق بالرياض الذي تم افتتاحه عام 2000م، يُعد أعلى جسر بالمملكة، حيث بدأت أعمال إنشائه عام 1993م، ويبلغ طوله 763 متراً، وعرضه 35.8 متر، وارتفاعه 90 متراً.

وأضافت أن جسر الخليج الذي يخدم في الرياض منذ 40 عاماً، تم إنشاؤه عام 1982م، ويبلغ طوله 1855 متراً وعرضه 11.5 متر، فيما تبلغ طاقته الاستيعابية في نفس اللحظة 2968 مركبة.

وذكرت “النقل” قصة نجاح جسر الجعيمة بالقرب من محافظة الجبيل، حيث صدر له قرار إزالة وإعادة إنشاء بقيمة 12 مليون ريال، وتم إصلاحه بالاستعانة بالكوادر الوطنية بقيمة مليوني ريال، بتحقيق وفر بقيمة 10 ملايين ريال.