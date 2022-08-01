نظارات تتيح للصم رؤية المحادثات

محمد بن مسعود - الدمام - طورت شركة «XRAI Glass» النظارات الذكية لأصحاب الهمم من الصم أو الذين يعانون من ضعف حاد في السمع، وتستخدم النظارات المسماة «XRAI»، الواقع المعزز لتحويل الصوت إلى تسميات أو عبارات توضيحية يتم عرضها على الفور أمام أعين مرتديها. وفق ما نشر موقع «ديلي ميل» البريطاني.
وقال دان سكارف الرئيس التنفيذي لشركة «XRAI Glass»: «نحن فخورون جدًا بقدرة هذه التكنولوجيا المبتكرة على إثراء حياة الأشخاص الصم والذين يعانون من ضعف السمع حتى يتمكنوا من زيادة إمكاناتهم إلى أقصى حد. سواء كان ذلك يعني القدرة على إجراء محادثة في أثناء الاستمرار في تناول العشاء أو الاستمرار في المحادثة في أثناء المشي مع صديق».
كما تم تطوير النظارات بواسطة شركة نظارات الواقع المعزز Nreal، بينما قدمت شركة «XRAI Glass» برنامج التشغيل الذي يقوم بتحويل الصوت إلى نسخة مترجمة من المحادثة، والتي تظهر بعد ذلك على شاشة النظارات.
ووفقًا لـ«XRAI Glass»، فإنه بفضل إمكانات التعرف إلى الصوت، يمكن للنظارات تحديد من يتحدث، وستتمكن قريبًا من ترجمة اللغات ونغمات الصوت واللهجات وطبقة الصوت.
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