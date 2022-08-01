«بابا المجال» لرياض الخولي ومصطفى شعبان في رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - تعاقد الفنان القدير رياض الخولي على المشاركة في بطولة مسلسل «بابا المجال» الذي يقدم بطولته النجم مصطفى شعبان، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، والمسلسل قصة وإخراج أحمد خالد موسى، إذ سيقدم رياض الخولى دورًا محوريًا في أحداث المسلسل.
ويُعد تعاون الخولى ومصطفى شعبان للمرة الثانية في الدراما التليفزيونية، إذ التقى الخولي وشعبان في مسلسل «العميل 1001» عام 2005، وشارك في بطولة المسلسل كل من نيللي كريم، نور اللبنانية، عبدالرحمن أبوزهرة، طارق لطفي، ريهام عبدالغفور، وعدد كبير من الفنانين، تأليف نبيل فاروق، إخراج شيرين عادل.
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