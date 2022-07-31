شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة السعودية القادمة في كأس العرب للناشئين 2003 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن المنتخب السعودي من تحقيق الفوز على غريمه اليمني فى المباراة التى جمعت اليوم بين الشقيقين فى كأس العرب للناشئين 2003.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ليحتكم الفريقين لركلات الجزاء الترجيحية، قبل أن تبتسم المستديرة للأخضر ويتأهل للدور قبل النهائي بنتيجة 3/1.

موعد مباراة السعودية وفلسطين

وضرب المنتخب السعودي موعدًا مع المنتخب الفلسطيني الشقيق فى نصف نهائي كأس العرب للشباب 2022، يأتي ذلك فى الوقت الذي تأهل فيه المنتخب الفلسطيني إلى نصف النهائي على حساب شقيقه الأردني بركلات الترجيح 5/4 بعد ان تعادل كلا الفريقين فى الوقت الأصلي بنتيجة 1/1 فى المباراة التى جمعت بهم مساء اليوم.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي قد تأهل للدور ربع النهائي من البطولة بعدما أحتل صدارة المجموعة الأولي برصيد 6 نقاط، والتي ضمت معه منتخب العراق ومورتانيا.



تعرف على موعد مباراة السعودية وفلسطين في الدور قبل النهائي

ويواجه الأخضر غريمه الفلسطيني يوم الأربعاء القادم فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت المملكة السعودية، فى إطار مباريات الدور نصف النهائي من البطولة، والتى تقام على أرض السعودية.

وينقل اللقاء عبر قنوات الكاس القطرية وقناة KSa sport السعودية، فى الوقت الذي ينتظر المنتخب المصري ملاقاة الفائز من مواجهة تونس والجزائر فى النصف النهائي الآخر للبطولة يوم الأربعاء القادم.



مصر تطيح بالمغرب وتطرق أبواب النصف النهائي

وفى سياق متصل نجح المنتخب المصري من عبور عقبة المنتخب المغربي بعد الفوز عليه بنتيجة هدفين لهدف فى المباراة التى جمعت بينهم اليوم، ليضرب موعدا فى الدور قبل النهائي، حيث سجل هدفي الفراعنة كلا من أحمد حواش وصلاح مصطفي باشا فيما سجل هدف أسود المغرب الوحيد أسامة اليعقوبي.

وتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 6 نقاط وضعته على صدارةالمجموعة ويليه منتخب عمان فى المركز الثاني بثلاث نقاط ثم الصومال فى المركز الثالث دون نقاط.