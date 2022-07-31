شكرا لقرائتكم خبر تدشين فعاليات المعسكر العلمي الصيفي الأول بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستهدف المعسكر الذي يستمر أسبوعين في برامجه مجالات متعددة منها الرياضيات والتكنولوجيا والعلوم والهندسة والفنون المختلفة، وضمن مسارات علمية رئيسة للورش التدريبية المقدمة للمشاركين في المعسكر كالطاقة النظيفة، الذكاء المحيط وإنترنت الأشياء، علوم الفضاء، وعلماء المستقبل، إلى جانب الزيارات الميدانية لعدد من المصانع المتخصصة وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والبرامج الترفيهية المصاحبة.وتأتي أهمية المعسكر في صقل وتنمية قدرات الطلاب المشاركين، خاصة المتفوقين وتوفير التدريب والتأهيل لتهيئتهم للمشاركة في المنافسات العلمية المحلية والعالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر تدشين فعاليات المعسكر العلمي الصيفي الأول بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.