شكرا لقرائتكم خبر تدشين فعاليات المعسكر العلمي الصيفي الأول بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت إدارة تعليم محافظة جدة أمس فعاليات المعسكر العلمي الصيفي الأول 2022 تحت شعار «قدرات طلابية.. منافسة عالميا»، بمشاركة 140 طالبا وطالبة من أربع إدارات تعليمية.

ويستهدف المعسكر الذي يستمر أسبوعين في برامجه مجالات متعددة منها الرياضيات والتكنولوجيا والعلوم والهندسة والفنون المختلفة، وضمن مسارات علمية رئيسة للورش التدريبية المقدمة للمشاركين في المعسكر كالطاقة النظيفة، الذكاء المحيط وإنترنت الأشياء، علوم الفضاء، وعلماء المستقبل، إلى جانب الزيارات الميدانية لعدد من المصانع المتخصصة وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والبرامج الترفيهية المصاحبة.

وتأتي أهمية المعسكر في صقل وتنمية قدرات الطلاب المشاركين، خاصة المتفوقين وتوفير التدريب والتأهيل لتهيئتهم للمشاركة في المنافسات العلمية المحلية والعالمية.