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تدشين فعاليات المعسكر العلمي الصيفي الأول بجدة

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- بواسطة أيمن الوشواش - دشنت إدارة تعليم محافظة جدة أمس فعاليات المعسكر العلمي الصيفي الأول 2022 تحت شعار «قدرات طلابية.. منافسة عالميا»، بمشاركة 140 طالبا وطالبة من أربع إدارات تعليمية.

ويستهدف المعسكر الذي يستمر أسبوعين في برامجه مجالات متعددة منها الرياضيات والتكنولوجيا والعلوم والهندسة والفنون المختلفة، وضمن مسارات علمية رئيسة للورش التدريبية المقدمة للمشاركين في المعسكر كالطاقة النظيفة، الذكاء المحيط وإنترنت الأشياء، علوم الفضاء، وعلماء المستقبل، إلى جانب الزيارات الميدانية لعدد من المصانع المتخصصة وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والبرامج الترفيهية المصاحبة.

وتأتي أهمية المعسكر في صقل وتنمية قدرات الطلاب المشاركين، خاصة المتفوقين وتوفير التدريب والتأهيل لتهيئتهم للمشاركة في المنافسات العلمية المحلية والعالمية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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