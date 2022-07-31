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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما ستتم الاستعانة بأفكار 27 قائدا في الذكاء الاصطناعي والسياحة ، قدم المشاركون في برنامج «قادة 2030» الذي تطور من خلاله مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» القادة السعوديين في القطاع العام والخاص وغير الربحي، المشروعات النهائية في نسخة البرنامج لهذا العام 2022، وذلك بعد أن مكّنت مؤسسة «مسك» قادة المستقبل من إطلاق أفكار مبتكرة لأهداف وتحديات رؤية المملكة 2030 وانعكاساتها على الاقتصاد والتنمية في المستقبل القريب والبعيد.

وبحضور نائبة وزير السياحة الأميرة هيفاء بنت محمد ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة «مسك» الدكتور غسان الشبل، والمشرف على المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الدكتور ماجد التويجري، ومدير المشاريع الخاصة في مكتب الإدارة الاستراتيجية المهندس محمد الشعيبي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة «مسك» الدكتور بدر البدر، استعرض 27 قائدا وقائدة من أصل 45 مشاركا في مسارات البرنامج التي تدعم قطاع الذكاء الاصطناعي والقطاع السياحي، 6 أفكار مدعومة بالابتكار ومشروعات فريدة من نوعها بالشراكة مع أصحاب المصلحة، بعد رحلة امتدت 9 أشهر لتعزيز المعرفة وتحديث المهارات اللازمة والتحفيز للتفكير خارج الصندوق، لمواجهة تحديات الفجوة بين معرفة البيانات والذكاء الاصطناعي وكذلك جودة خدمات القطاع السياحي.

أهداف برنامج «قادة 2030»





توظيف إمكانات قادة المستقبل لبلوغ أهداف رؤية المملكة.



دعم أصحاب الخبرات في القطاع العام والخاص وغير الربحي.



صقل مهاراتهم وتعزيزها من خلال برنامج مكثف.



جلسات إرشادية مهنية الأفراد والمجموعات.



زيارات ميدانية لمنظمات رائدة الاستفادة من خبراتهم.



طرح المشروعات الجماعية والتجارب العلمية لمواجهة التحديات.



ففي مجال الذكاء الاصطناعي، طرح 13 قائدا وقائدة أفكارا ابتكارية لاستثمار موارد البيانات وتمكين الحلول المبتكرة والنهوض بالرقمنة في المملكة، فيما قدّم 14 قائدا وقائدة في المجال السياحي مشاريع من شأنها أن تُسهم في تحسين جودة خدمات القطاع السياحي وجذب السيّاح حول العالم والعملاء الدوليين المتميزين.