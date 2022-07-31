كيف نحمي كبار السن من الاحتيال الرقمي؟

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وتشير إحصائيات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أن 81.3 % من كبار السن (65 -69 عاما) يستخدمون الإنترنت، فيما يستخدمه 58 % من عمر 70 - 74 عاما. وتبلغ نسبة الأشخاص من عمر 65 عاما وأكثر من إجمالي السكان في المملكة إلى 2.4 % . كما أن نسبة كبار السن من إجمالي السعوديين المصابين بأمراض مزمنة تصل إلى 74.1 %.وقدم مجلس شؤون الأسرة 5 نصائح لحفظ الخصوصية الرقمية لكبار السن وحمايتهم من الاحتيال الرقمي، منها عدم التعامل مع مجهولي الهوية، والابتعاد عن المواقع المشبوهة.
وبصفة عامة فإن إتاحة وصول كبار السن إلى الخدمات الالكترونية وتمكينهم منها يسهم في استفادتهم من البرامج الموجهة لهم، ويعزز اندماجهم في المجتمع.
نسبة استخدامهم للإنترنت:
- 88.6% من 60 إلى 64 سنة
- 81.3% من 65 إلى 69 سنة
- 58% من 70 إلى 74 سنة
نصائح لحفظ الخصوصية الرقمية:
- توعيتهم بعدم التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية.
- عدم مشاركة بياناتهم في المواقع المشبوهة.
- فحص الأجهزة التي يستخدمونها دوريا للتأكد من سلامتها.
- حثهم على عدم التجاوب مع رسائل الاحتيال.
- تحميل البرامج نيابة عنهم حتى لا يتعرضوا للاحتيال.
أبرز الخدمات الالكترونية:
- الاستشارات الطبية والبحث عن الدواء.
- خدمة الاستعلامات الالكترونية.
- خدمة التقاعد واستلام المعاش.
- التسجيل في دور الرعاية وكبار السن.
- خدمات وزارة الحج والعمرة.
- الأحوال المدنية.
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