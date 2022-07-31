تقنية العلا تفتتح قسما خاصا بالفندقة

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وثمن عميد الكلية التقنية بالعلا المهندس عبدالعزيزالحربي جهود محافظ المؤسسة وحرصه على منح فرص التدريب لأبناء محافظة العلا بالبرامج المتنوعة التي تتلاءم مع التطورات والنمو السياحي التي تشهده المحافظة، منوها بجهود القيادة الرشيدة في دعم قطاع التدريب التقني والمهني وتأهيل أبناء وبنات الوطن في شتى المجالات والميادين التي تسهم في التطور والنماء.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد قرارا يقضي بالموافقة على افتتاح تخصص الفندقة بقسم تقنية السياحة والضيافة بالكلية التقنية بمحافظة العلا، ابتداء من الفصل التدريبي الأول للعام 1444هـ، في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسة في مجال تنوع برامجها التدريبية وتأهيل كوادر وطنية مميزة ومواكبة لتطورات واحتياجات سوق العمل في جميع المجالات.وثمن عميد الكلية التقنية بالعلا المهندس عبدالعزيزالحربي جهود محافظ المؤسسة وحرصه على منح فرص التدريب لأبناء محافظة العلا بالبرامج المتنوعة التي تتلاءم مع التطورات والنمو السياحي التي تشهده المحافظة، منوها بجهود القيادة الرشيدة في دعم قطاع التدريب التقني والمهني وتأهيل أبناء وبنات الوطن في شتى المجالات والميادين التي تسهم في التطور والنماء.

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