شكرا لقرائتكم خبر بدء التسجيل في معرض«She Codes2022» بجامعة نورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويهدف المعرض إلى خلق بيئة تنافسية بين الجامعات السعودية؛ لرفع مستوى المخرجات في التخصصات الحاسوبية والتقنية، حيث يصاحبه مسابقة لاختيار مشاريع التخرج الأكثر إبداعا، وسيتولى مهمة تحكيم المشاريع محكمين من مختلف الجامعات السعودية، وقطاعات الأعمال ذات الصلة بالحوسبة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.ويسعى المعرض إلى تبادل الخبرات بين الطالبات من مختلف جامعات المملكة، والاستفادة من تجارب بعضهن البعض من خلال عرض مشاريع التخرج الإبداعية والابتكارات في التخصصات الحاسوبية والتقنية، وتعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار لدى الطالبات، وتكريس ثقافة فرق العمل ودعم روح المنافسة والإبداع والتميّز بين الطالبات، إضافة إلى ربط الطالبات بسوق العمل وجهات التوظيف وحاضنات ومسرعات الأعمال عن طريق إبراز مشاريع التخرج وابتكارات الطالبات الإبداعية.
ويتاح التسجيل في المعرض حتى 21 أغسطس الحالي من خلال الرابط التالي: https://shecodes.pnu.edu.sa/Pages/cs_home.aspx
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