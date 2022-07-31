«موهبة» تلحق طلابها المتميزين بجامعات أمريكية مرموقة

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ويتم من خلال البرنامج تهيئة الطلبة وإعدادهم ليتمكنوا من تحقيق شروط القبول في برنامج موهبة للالتحاق بالجامعات المرموقة «التميز» والذي يبدأ في الصف الثاني الثانوي. وتعد هذه المرحلة الخطوة الأولى في رحلة الطالب للسعي وراء الحصول على قبول في أفضل الجامعات الأمريكية.ويشترط للتسجيل أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو أمه سعودية، ويتم قبول باقي غير السعوديين بما لا يتجاوز 10% من مجموع الطلبة، وأن يكون حاصلا على درجة 1310 فأعلى في مقياس موهبة للقدرات العقلية، وأن يحصل على درجة لا تقل عن 80 في اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP، أو ما يعادلها في الاختبارات الدولية البديلة.
يتم في البرنامج تدريب الطلبة على اختبار SAT بقسميه: رياضيات – لغة إنجليزية.
خدمات البرنامج
- تم في البرنامج تدريب الطلبة على اختبار SAT بقسميه: رياضيات – لغة إنجليزية.
- التدريب على مدى ثالثة أيام في األسبوع لمدة 6 أسابيع بمجموع 54 ساعة تدريبية.
هذا البرنامج سيقوم بـ
- تهيئة الطلبة ألخذ اختبار SAT
- زيادة فرصة حصول الطالب على قبول في البرامج الصيفية في الجامعات األمريكية المرموقة
- زيادة فرصة قبول الطالب في أفضل الجامعات األمريكية
بعد انتهاء البرنامج:
- حصول الطلبة على شهادة بعد اجتياز نسبة 80 %من الحضور في البرنامج
- تسجيل الطلبة الختبار الـ SAT
آلية تنفيذ التدريب:
يقام البرنامج عن بعد على فترتين لطلبة الصف الثاني الثانوي ولطلبة الصف الأول الثانوي
أوقات التدريب:
- يتم تقديم التدريب 3 مرات في الإسبوع (يومين خلال الإسبوع ويوم السبت)
- سيتم تحديد المجموعات بناء على مستوى الطالب بعد قيامه الاختبار القبلي
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