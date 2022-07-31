شكرا لقرائتكم خبر القنصلية الأمريكية: تأشيرة الـ10 سنوات متاحة للسعوديين بكل أنحاء العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل





تمديد التأشيرة لا يطبق على الصادرة قبل 1 أغسطس 2022



تأشيرات B1/B2 نتيجة للتعاون



الوثيق بين الرياض وواشنطن



تحديد صلاحية التأشيرة بناء على جنسية مقدم الطلب لا مكان إقامته



يمكن للنساء الحوامل التقدم بطلب للحصول على تأشيرة الـ10 سنوات



السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت القنصلية الأمريكية في جدة أن تمديد مدة صلاحية التأشيرات الجديدة على جميع التأشيرات السياحية والتجارية لـ10 سنوات يدخل مرحلة التطبيق اعتبارا من اليوم 1 أغسطس 2022، ولا يطبق على جميع التأشيرات الصادرة قبل هذا التاريخ.

وأوضحت القنصلية لـ «مكة» أن رسوم طلب التأشيرات ذات الصلاحية الطويلة الأمد ستبقى على ماهي عليه ومقدارها 160 دولارا، ما يقلل فعليا من تكاليف التقديم إلى النصف بالنسبة لأولئك الذين كانوا سيدفعون هذه الرسوم مرتين خلال 10 سنوات.

وأشارت إلى أن تأشيرات B1/B2 نتيجة للتعاون الوثيق بين الحكومتين الأمريكية والسعودية، اللتين اتفقتا بشكل مشترك على تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة على أساس متبادل لزيادة تسهيل السياحة والأعمال بين البلدين ما يسهم في ازدهار اقتصاد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تنمية الشراكات التجارية ويزيد من تعزيز التفاهم المتبادل بين المواطنين الأمريكيين والسعوديين.

وبحسب القنصلية، تتم معالجة طلبات الإعفاء من المقابلة عند الاستلام.

وأضافت أنه يتم تحديد صلاحية التأشيرة بناء على جنسية مقدم الطلب بدلا من مكان إقامته أو موقع إجراء المقابلة.

وسيكون السعوديون في أي جزء من العالم مؤهلين للحصول على هذه التأشير، ويمكن للنساء الحوامل التقدم بطلب للحصول عليها أيضا.

«مكة» أجرت حوارا مع القنصلية الأمريكية بجدة لتجيب على كافة الأسئلة.. وفيما يلي نص الحوار:

- هل يمكنني تمديد مدة صلاحية تأشيرتي الحالية لمدة 5 سنوات؟

بمجرد إصدار التأشيرة يتم تحديد مدة صلاحيتها ولا يمكن تغييرها.. لا يمكننا تغيير مدة انتهاء صلاحية التأشيرة التي تم إصدارها بالفعل، ولكن يمكنك أن تتقدم من جديد للحصول على تأشيرة جديدة مدتها عشر سنوات في أي وقت.

تغيير فترة الصلاحية

- هل يشمل ذلك التأشيرات الحالية أم الصادرة بعد أغسطس بيوم واحد فقط؟

لا يمكن تغيير فترة صلاحية التأشيرات الصادرة مسبقا. ستكون التأشيرات الصادرة لحاملي جوازات السفر السعودية بعد 1 أغسطس 2022 صالحة لمدة 10 سنوات.

- كم من الوقت يمكنني البقاء في الولايات المتحدة في رحلة واحدة.. هل ما زالت 6 أشهر؟

يتم تحديد مدة الإقامة التي يسمح فيها للمسافر بالبقاء في الولايات المتحدة في أي رحلة من قبل الجمارك وحماية الحدود الأمريكية عند الدخول إلى الولايات المتحدة. سيتم إبلاغ المسافرين عند منحهم الدخول إلى الولايات المتحدة بطول مدة إقامتهم المعتمدة.

- كيف أتقدم بطلب الإعفاء من المقابلة؟

يرجى زيارة موقع خدمات الدعم العالمي (GSS) الخاص بنا للحصول على معلومات كاملة حول التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة لغير المهاجرين، بما في ذلك برنامج الإعفاء من المقابلة. تم تمديد متطلبات المقابلة الشخصية للأفراد المتقدمين للحصول على تأشيرة غير المهاجرين في نفس التصنيف إلى 48 شهرا حتى ديسمبر 2022.

تأشيرات الكترونية

- هل ستتحول التأشيرات إلى تأشيرات الكترونية مثل ما تقدمه المملكة المتحدة؟

لا توجد خطط في الوقت الحالي للحصول على تأشيرات الكترونية.

- إذا كنت موجودا بالفعل في الولايات المتحدة كطالب، فهل يمكنني التقدم للحصول على هذه التأشيرة من داخل الولايات المتحدة؟

يجب أن يكون المتقدمون حاضرين في المملكة العربية السعودية من أجل تجديد تأشيرتهم. إذا كنت داخل الولايات المتحدة وترغب في تمديد إقامتك دون مغادرة البلاد، يجب عليك أن تتواصل مع خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية على www.uscis.gov.

- ما إجراءات المعالجة الإدارية؟

تتطلب بعض طلبات التأشيرة مزيدا من الإجراءات الإدارية، والتي تستغرق وقتا إضافيا بعد الانتهاء من إجراء المقابلة الشخصية. من أجل الاستمرار في معالجة هذه الطلبات، قد يطلب المسؤول القنصلي من مقدم الطلب تقديم معلومات إضافية. سوف يتلقى مقدم الطلب رسالة بريد الكتروني بها تعليمات لتقديم المعلومات المطلوبة. يمكن الإجراءات بعد اكتمال المعالجة الإدارية.

- كيف يمكنني تحديد موعد للمقابلة؟ ما هو وقت الانتظار الحالي للعثور على مقابلة؟

تتوفر جميع المعلومات حول كيفية حجز موعد للمقابلة الشخصية على http://www.ustraveldocs.com/sa.

يجب على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرات غير المهاجرين التقدم للحصول على موعد تأشيرة عبر الإنترنت.

وتستقبل القنصلية الأمريكية العامة في جدة جميع طلبات التأشيرات لغير المهاجرين. وتختلف أوقات الانتظار لتحديد موعد المقابلة.

قم بزيارة الموقع التالي للحصول على معلومات حول كيفية التقديم على موعد طارئ.

https://sa.usembassy.gov/embassy-consulate/jeddah/visas/

- هل التقديم عبر الموقع أم يكون حضوريا؟

تتوفر المعلومات المتعلقة بكيفية التقدم للحصول على تأشيرة الولايات المتحدة لغير المهاجرين على https://sa.usembassy.gov/embassy-consulate/jeddah/visas/.

يتم إكمال طلب الحصول على التأشيرة عبر الإنترنت.

تأجيل الموعد

- تم تحديد موعد التأشيرة الخاص بي قبل 1 أغسطس. هل يمكنني تأجيل موعدي لأكون مؤهلا للحصول على تأشيرة مدتها 10 سنوات؟

لتجنب أي تأخير في موعد التأشيرة ننصحك بعدم تأجيل موعدك.

- إذا كانت مقابلة التأشيرة الخاصة بي قبل 1 أغسطس، فهل يمكنني الاحتفاظ بجواز سفري حتى 1 أغسطس لمنحني تأشيرة مدتها 10 سنوات؟

لا، نحن غير قادرين على تأخير إصدار التأشيرات لغرض منح تأشيرة مدتها عشر سنوات.

- لقد تلقيت بالفعل تأشيرة هذا العام.. هل يمكن تمديد صلاحية التأشيرة إلى 10 سنوات؟

بمجرد إصدار التأشيرة يتم تحديد مدة صلاحيتها ولا يمكن تغييرها.. لا يمكننا تغيير انتهاء صلاحية التأشيرة التي تم إصدارها بالفعل.

- أود التقدم بطلب للحصول على تأشيرة جديدة مدتها 10 سنوات، ولكن ليس لدي خطة سفر.. هل ما زال بإمكاني حجز مقابلة؟

إذا تقدمت بطلب للحصول على تأشيرة B1/B2 فيجب أن تثبت للموظف القنصلي أن لديك خطة وغرض لرحلتك الموقتة إلى الولايات المتحدة مثل العمل أو السياحة أو العلاج الطبي.

- لقد أرسلت بالفعل جواز سفري إلى السفارة / القنصلية عن طريق البريد من خلال برنامج الإعفاء من المقابلة الشخصية (https://www.ustraveldocs.com/sa/sa-niv-visarenew.asp).

هل لا يزال بإمكاني الحصول على تأشيرة مدتها 10 سنوات؟

تتم معالجة طلبات الإعفاء من المقابلة عند الاستلام.. وسيتم اعتماد إصدار تأشيرات مدة صلاحيتها عشر سنوات في 1 أغسطس. أما التأشيرات الصادرة قبل هذا التاريخ فهي غير مؤهلة لفترة الصلاحية البالغة 10 سنوات، ولا يمكننا تأخير إصدار التأشيرة لغرض منح تأشيرة مدتها 10 سنوات.

فترة الصلاحية

- طلبي قيد المعالجة الإدارية، وكانت مقابلتي قبل 1 أغسطس. إذا تمت الموافقة على تأشيرتي، فهل سأحصل على تأشيرة مدتها 10 سنوات؟ أم سأحصل على تأشيرة لمدة خمس سنوات بما أنني قمت بإجراء المقابلة قبل التغيير المعلن؟

تنطبق فترة الصلاحية البالغة 10 سنوات على جميع التأشيرات المعتمدة في أو بعد 1 أغسطس، بغض النظر عن تاريخ المقابلة.

- أنا مؤهل للإعفاء من المقابلة، لكن تأشيرتي السابقة كانت لمدة خمس سنوات فقط .. إذا قمت بإرسال طلبي للتنازل عن المقابلة (عن طريق البريد)، فهل يتم تجديده لمدة 5 سنوات أم 10 سنوات؟

جميع التأشيرات التي تمت الموافقة عليها بعد 1 أغسطس - بما في ذلك التأشيرات الصادرة للمتقدمين المؤهلين للتنازل عن المقابلة والذين كانت تأشيراتهم السابقة صالحة لمدة أقل من 10 سنوات - مؤهلة للحصول على فترة صلاحية تأشيرة مدتها 10 سنوات.

- هل هناك رسوم طلب مختلفة للتأشيرة لمدة 10 سنوات؟

لا يوجد تغيير في رسوم الطلب.

- هل تنطبق التأشيرة التي مدتها 10 سنوات فقط على تأشيرات B1/B2، أم إنها تنطبق على جميع أنواع التأشيرات؟

نعم، تنطبق فترة صلاحية التأشيرة البالغة 10 سنوات فقط على تأشيرات B1/B2 الصادرة للمواطنين السعوديين.

التأشيرة للسعوديين في العالم

- أنا لست سعودي الجنسية، ولكني مقيم في السعودية. هل أنا مؤهل للحصول على تأشيرة صالحة لمدة 10 سنوات؟

يتم تحديد صلاحية التأشيرة بناءً على جنسية مقدم الطلب بدلا من مكان إقامته أو موقع إجراء المقابلة. سيكون المواطنون السعوديون في أي جزء من العالم مؤهلين للحصول على تأشيرة صالحة لمدة 10 سنوات B1/B2 بعد 1 أغسطس.

- لماذا تم الإعلان عن التأشيرة التي مدتها 10 سنوات الآن بدلا من الإعلان عنها من قبل؟

تأشيرات B1/B2 التي مدتها 10 سنوات هي نتيجة للتعاون الوثيق بين الحكومتين الأمريكية والسعودية، اللتين اتفقتا بشكل مشترك على تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة على أساس متبادل لزيادة تسهيل السياحة والأعمال بين بلدينا. يسهم تسهيل السفر بشكل كبير في ازدهار اقتصاد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تنمية الشراكات التجارية ويزيد من تعزيز التفاهم المتبادل بين المواطنين الأمريكيين والسعوديين.

المستندات المطلوبة

- ما المتطلبات والمستندات المطلوبة للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة لمدة 10 سنوات؟

يرجى زيارة موقعنا الالكتروني الخاص بخدمات الدعم للحصول على المعلومات الكاملة حول كيفية التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لغير المهاجرين، بما في ذلك المستندات المطلوبة.

التقدم للحصول على تأشيرة سفر للولايات المتحدة | الصفحة الرئيسة - المملكة العربية السعودية (Arabic) (ustraveldocs.com)

- هل التأشيرة متاحة لجميع الأعمار؟

نعم.

- هل يمكن للنساء الحوامل التقدم بطلب للحصول على تأشيرة لمدة 10 سنوات؟

يمكن لأي شخص التقدم بطلب للحصول على تأشيرة، وسيتم منح الحالات المعتمدة الصلاحية المناسبة. إذا كنت مسافرا إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج الطبي، فيجب عليك إحضار خطاب من طبيب في الولايات المتحدة يأذن بالعلاج ويحدد جميع تكاليف الرعاية الطبية إلى مقابلة التأشيرة. كما يجب أن تكون قادرا على تقديم دليل على قدرتك على دفع ثمن تكاليف جميع الرعاية الطبية التي تخطط تلقيها في الولايات المتحدة. إذا كانت وزارة الصحة ستدفع مقابل علاجك الطبي، يرجى إحضار المستندات المناسبة معك لتوضيح ذلك.