أمطار غزيرة على الرياض.. والأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

توقع المحلل في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، استمرار هطول الأمطار على الرياض حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وقال العقيل خلال حديثه لقناة الإخبارية: “يبدو أن هناك بوادر تغير مناخي، وهو ما نشاهده الآن على المناطق الوسطى في المملكة، وسقوط الأمطار على المناطق الجنوبية”

وأضاف: “درجات الحرارة في أوروبا، وصلت إلى 40 – 41 درجة، وكلها مؤشرات يجب دراستها”.

وتابع: “نتوقع استمرار هطول الأمطار على الرياض حتى نهاية الأسبوع المقبل، وإذا كان هناك تحديث على هذه الحالة سيكون في وقته”.