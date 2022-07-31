أمطار غزيرة على الرياض.. والأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
توقع المحلل في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، استمرار هطول الأمطار على الرياض حتى نهاية الأسبوع المقبل.
وقال العقيل خلال حديثه لقناة الإخبارية: “يبدو أن هناك بوادر تغير مناخي، وهو ما نشاهده الآن على المناطق الوسطى في المملكة، وسقوط الأمطار على المناطق الجنوبية”
وأضاف: “درجات الحرارة في أوروبا، وصلت إلى 40 – 41 درجة، وكلها مؤشرات يجب دراستها”.
وتابع: “نتوقع استمرار هطول الأمطار على الرياض حتى نهاية الأسبوع المقبل، وإذا كان هناك تحديث على هذه الحالة سيكون في وقته”.
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