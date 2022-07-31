أمطار على منطقة جازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس هطلت مساء اليوم أمطارٌ متفاوتة الغزارة على منطقة جازان، شملت مدينة جيزان ومحافظات جزر فرسان ، وفيفا، والعارضة، والحرث، والعيدابي، والريث، وضمد، وصبيا، وأبو عريش، وبيش، والدرب، وأحد المسارحة، والمراكز والقرى التابعة لها ، سالت على أثرها عدد من أودية المنطقة .

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد والعباد.

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