شروط وتفاصيل ورابط القبول في كلية الجبيل الصناعية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلن قطاع التعليم في الهيئة الملكية في الجبيل عن بدء التقديم في الكلية عن طريق بوابة التسجيل الموحد.

ويتم القبول في الكلية لدرجة الشهادة الجامعية المتوسطة أو درجة البكالوريوس من خلال بعض الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين الذين لديهم رغبة في التقديم.

ومن المقرر أن يتم التقديم في الأقسام الأكاديمية والتخصصات الخاصة بمرحلة البكالوريوس بشكل إلكتروني لجميع الطلاب في المملكة.

شروط القبول في كلية الجبيل الصناعية

• يشترط أن يكون الطالب مواطن أو من أم سعودية.

• أن لا يزيد عمر الطالب عن (23) سنة ولا تزيد المدة الخاصة بحصوله على شهادة الثانوية عن خمسة سنوات.

• أن يكون الطالب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة قسم (العلوم الطبيعية) وبأقل تقدير(جيد).

• يشترط أن يكون كل طالب من الحاصلين على النتيجة الخاصة باختبار القدرات العامة والاختبار التحصيلي لجميع التخصصات العلمية.

• يشترط على موظف القطاع الخاص أو موظف الجهات الحكومية أن يقوم بتقديم خطاب تعريفي من جهة العمل التي يتبع لها يفيد بأنه لا يزال على قوة العمل.

• أن يجتاز كل متقدم الكشف الطبي.