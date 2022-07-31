اخبار الخليج – رئيس الأمن العام ينيب نائب الرئيس لافتتاح المعرض التوعوي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص

محمد بن مسعود - الدمام - أناب سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ، اللواء الركن الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس الأمن العام في افتتاح المعرض التوعوي في مجمع سيتي سنتر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الموافق 30 يوليو من كل عام، بحضور مدير عام الإدارة العامة للمباحث والادلة الجنائية وعدد من مدراء وزارة الداخلية وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص.

وبهذه المناسبة، أكد نائب رئيس الأمن العام أن المعرض يأتي ضمن برامج الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، من أجل إبراز الجهود التي قامت بها مملكة البحرين في مكافحة تلك الجريمة ما أهلها لاحتلال مكانة مرموقة على المستوى الدولي، حسب تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية على مدار خمسة أعوام متتاليه وأصبحت تجربة المملكة في هذا المجال رائدة على المستوى الدولي.

ويشتمل المعرض الذي سيستمر لمدة 5 أيام، على أقسام توعوية وكذلك لوحات تبرز أهم الجهود التي بذلتها المملكة في مكافحة تلك الجريمة ، كما تم توزيع هدايا تذكارية ومطبوعات توعوية على الجمهور.

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