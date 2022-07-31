إنقاذ طفل حاصرته السيول يومًا كاملاً

محمد بن مسعود - الدمام - نجحت فرق الإنقاذ في موريتانيا في إنقاذ الطفل محمد أحمد ولد محمد الذي حاصرته السيول يومًا كاملاً.

وأثار الطفل الموريتاني محمد أحمد ولد محمد تعاطفًا كبيرًا على المواقع التواصل الاجتماعي بعد أن حاصرته السيول، قبل أن يعلن رئيس الجمهورية نجاح جهود إنقاذه.

وحسب تقارير إعلامية محلية، فقصة الطفل محمد أحمد ولد محمد، الملقب بـ«شبو»، بدأت في حدود العاشرة من صباح يوم السبت، حين توجه رفقة مجموعة من أصدقائه إلى سد بومديد، حيث تعوّدوا على السباحة هناك.

وحين كان «شبو»، البالغ من العمر 11 عامًا، يسبح في مياه السد، باغتته سيول قادمة من هضبة تكانت المجاورة وحاصرته من كل الجوانب، الأمر الذي جعله يستنجد بأسطوانة من الخرسانة، يقف عليها في انتظار النجدة. وظلت السيول تغمر المكان لساعات عديدة، بينما كان محمد أحمد ولد محمد ملازمًا للأسطوانة.

وتجمهر عدد من المواطنين حول المكان، إذ حاول بعضهم تنفيذ محاولات لإنقاذ «شبو» دون نتيجة، بينما كان آخرون يوجهون نداءات ودعوات للطفل الصغير ليقاوم النوم ويتمسك بالأمل.