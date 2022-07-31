أميرِ نجران يفتتحُ مركزَ الفعالياتِ والمؤتمراتِ بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

افتتحَ صاحبُ السموِّ الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أميرُ منطقة نجران – اليوم – مركزَ الفعالياتِ والمؤتمراتِ بالمنطقة،الذي بَلَغَتْ تكلفةُ إنشائِه 57،732،147 ريالاً.

وأوضحَ أمينُ منطقة نجران المهندس صالح بن غرم الله الغامدي أنَّ المشروعَ يقعُ على مساحة 33.850 متراً مربعاً، متمثلة في الموقع العام بمساحة 28.150 متراً مربعاً، ويضمُّ صالةَ استقبالٍ رئيسيةً بمساحة 750 متراً مربعاً، وقاعةَ احتفالاتٍ بمساحة 2500 مترٍ مربعٍ؛لإقامة المعارض والاحتفالات-مغطَّاةٍ بسقف خيمة من مادة (PVC)- وغُرُفًا لكبار الشخصيات والضيوف،وغُرُفًا للطعام،ومكاتبَ إداريةً،ومسرحاً مُجهَّزًا؛لإقامة الفعاليات والمؤتمرات مُكَوَّنًا من قسمين: أرضي وعلوي بمساحة 1000 متر مربع وسعة 1026 كرسيًّا، إضافةً إلى مسطحاتٍ خضراءَ بمساحة 2000 مترٍ مربعٍ،وأعمدةِ إنارةٍ، ومواقفَ تتسعُ لـ 486 سيارةً.

وأكدَ الغامدي أنَّ المشروعَ يهدفُ إلى استضافةِ المعارض والمؤتمرات والفعاليات السياحية المحلية مع تقديم الخدمات المساندة لها، من خلالِ مركزِ فعالياتٍ مُتَخَصِّصٍ،كما يعدُّ معلمًا ثقافيًّا يسهمُ في تنمية الاقتصاد الوطني.

وبَيَّنَ أنَّ المركزَ يحملُ في رؤيته التسويقية والترويجية الريادةَ والتميُّزَ في تنظيم المعارض، بمستوىً عالٍ من الخدمة والجودة، يَنٰصَبُّ اهتمامُها الرئيس على إقامة وإدارة وتنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات السياحية،كما أنه سيسهمُ في دعم وتنمية ثقافة إقامة وتنظيم وإدارة المؤتمرات والمعارض،وعقد الشراكات الإستراتيجية مع الجهات المختلفة، والتواصل المستمر وبناء العلاقات التجارية.