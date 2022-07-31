مسيرة عام من رحلة المملكة إلى مصاف دول العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت المملكة تطورا في مختلف المجالات ضمن مسيرتها خلال عام 1443 هـ، في ظل رؤية 2030 والرحلة إلى مصاف دول العالم، والتي بدأت منذ سنين، محققة تقدما في كثير من المؤشرات العالمية. وحظت بالعديد من المنجزات على الصعيد العالمي، ووضعت على خارطة العالم مدنا ذكية، واكتشافات أثرية. وهو ما يؤكد مقولة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير وهو ما يؤكد مقولة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في حوار مع مجلة أتلانتيك «السعودية تتطور وفقا لمقوماتها الاقتصادية والثقافية وشعبها وتاريخها». تقدم المملكة في مختلف المحافل:





اكتشاف كائنات بحرية عملاقة ونادرة وجزر جديدة في شمال البحر الأحمر.



اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي في المنطقة الوسطى ومنطقة الربع الخالي ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.



قرية رجال ألمع في قائمة أفضل القرى السياحية في العالم.



الدرعية عاصمة للثقافة العربية للعام 2030.



وكالة التصنيف الائتماني (موديز) تؤكد في تقريرها الائتماني للمملكة تصنيفها عند »A1« مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة مقارنة بتقريرها الذي نشرته في يونيو 2021م.



وكالة الأنباء السعودية تحصل على المركز الثالث في مجموعة (التقنية والإعلام والخدمات اللوجستية) في نتائج قياس التحول الرقمي الحكومي التاسع.



وكالة التصنيف الائتماني (إس آند بي) تحدث تصنيفها للمملكة عند »A- / A-2« مع تغيير النظرة من مستقرة إلى إيجابية .



انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر آي بوكس للسندات الحكومية (iBoxx Global Government Bonds Index).



انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة للسندات الحكومية.



مطار الملك خالد يحقق جائزة أفضل مطار تطورا في العالم لعام 2022م، والذي يأتي على هامش مؤتمر Passenger Terminal Expo في باريس.



6 جامعات سعودية تحقق إنجازا وطنيا وتقدما علميا وأكاديميا؛ وفق أشهر مراكز التصنيفات العالمية (شنغهاي) لعام 2021م.



الخطوط السعودية للشحن تحصد جائزة أفضل ناقل في آسيا وذلك خلال الحفل السنوي لمؤسسة (Air cargo news) المتخصصة في صناعة محتوى قطاع الشحن واللوجستيات، والذي أقيم في لندن.



صندوق التنمية الصناعية السعودي يحصد جائزة IDC للتميز في الإبداع الرقمي لعام 2021.



مصفاة أرامكو السعودية بينبع تحصل على الفئة الماسية لجائزة الشيخ خليفة للتميز.



الصندوق السعودي للتنمية يحصل على شهادة الأيزو في نظام أمن المعلومات.



تتصدر الدول العربية في البحث العلمي وفقا لمؤشر نيتشر 2021م.



الأولى عالميا في تصدير التمور لعام 2021 بقيمة تجاوزت مليار ريال، وفقا لما أعلنه موقع (TradeMab) التابع لمركز التجارة العالمي.



تحتل المرتبة الثانية في تصنيف وكالة بلومبيرج لأكثر الدول مرونة في التعامل مع (كوفيد 19).



الثانية عالميا بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021 الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية.



رفع تصنيف الفروسية السعودية إلى المستوى الثاني عالميا .



تتوج بالمراتب الخمس الأولى في مسابقة اتحاد النحالين العرب بالعاصمة التونسية.



تتقدم للمرتبة 17 من 63 دولة في مؤشر تطبيق المراجعة والمحاسبة في الأعمال التجارية.



ضمن أعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالي تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين، وذلك حسب تقرير (GovTech) الصادر عن البنك الدولي.



تحقق تقدما في المؤشر العام لتصنيف (QS) للجامعات على المستوى العالمي، وذلك بوجود 14 جامعة سعودية في تصنيف 2022 بدلا من 9 جامعات في عام 2019.



رئيسا للدورة الحادية عشرة لمدة 3 سنوات، وذلك بإجماع أعضاء الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك (RECOFI) التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) كافةً.



«الرياض» ثالث أذكى عواصم مجموعة العشرين في مؤشر IMD للمدن الذكية.



«المدينة المنورة» رابع أذكى مدينة عربيا2021.



تحتفظ بمقعد «نائب رئيس مؤتمر اليونسكو لمكافحة المنشطات» حتى العام 2023م.



تفوز بالإجماع في انتخابات العضوية لمجلس إدارة التقييس (SMC) وإدارة مجلس الاعتماد (MAC) في معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC).



تفوز بعضوية مجلس التنسيق الدولي لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي باليونسكو.



تفوز برئاسة لجنة أمن الطيران بالمنظمة العربية للطيران المدني، وذلك بإجماع الدول الأعضاء.



تنضم إلى الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد »IACA«



تحصل على 4 شهادات تميز في القمة العالمية لمجتمع المعلومات »WSIS 2022« التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بمدينة جنيف بسويسرا.



تفوز بعضويتين في مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار في الاتحاد البريدي العالمي، للفترة من 2021 - 2025.



اكتشاف مستعمرة مرجانية ضخمة في جزيرة الوقادي يعود عمرها لـ600 عام.



اكتشاف تاريخي لمواقع أحافير منقرضة منذ 80 مليون سنة في محافظتي ضباء وأملج تحتوي على بقايا حيوانات بحرية.



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