4 نصائح من المرور لتجنب الحوادث عند هطول الأمطار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

قدم المرور السعودي، اليوم الأحد، نصائح هامة للمواطنين، لتجنب الحوادث والأزمات خلال هطول الأمطار.

وأوضح أنه عند هطول الأمطار، يجب أن ترك مسافة آمنة عند القيادة “بينك وبين المركبات الأخرى”، وفي حال انعدام الرؤية يجب استخدام إشارات التنبيه.

وشدد المرور السعودي على ضرورة السير بتمهل، وتخفيف السرعة، وتجنب برك وتجمعات المياه.