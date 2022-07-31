هل سجل الأسرة يمكن حامله من السفر لدول مجلس التعاون؟.. الجوازات تحسم الجدل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

حسمت الجوازات السعودية، اليوم الأحد، الجدل المثار حول ما إذا كان سجل الأسرة تمكن حاملها من السفر إلى دول مجلس التعاون.

وشددت الجوازات في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” على أن سجل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة فقط ولا تمكن حاملها من السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.