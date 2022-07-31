طوارئُ العملياتِ الأمنيةِ (911) بمكة المكرمة والرياض تتلقَّى أكثرَ من 1.6 مليون اتصالٍ خلال شهر ذي الحجة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تلقَّى المركزُ الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ (911) في منطقتي الرياض ومكة المكرمة (1,602,401) اتصال خلال شهر ذي الحجة من عام 1443 هـ، وذلك ضمن مهام المركز في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص والإجابة عن الاستفسارات من خلال أنظمة آلية متطورة.

وتنوَّعَتِ المكالماتُ الواردةُ بين بلاغات عن حوادث مرورية وحرائق والاستفسار، إضافةً إلى عددٍ من الحالات الصحية والإنسانية والخدمية الأخرى.

وبلغَ عددُ البلاغات المُستقبَلَة في منطقة مكة المكرمة (782,055)، وفي منطقة الرياض وصل عدد البلاغات المُستقبَلَة إلى (820,346)، بإجمالي مكالمات مُستقبَلَة في المنطقتين بلغَ (1,602,401) مكالمة، يعملُ عليها كادرٌ متخصِّصٌ بعدة لغات،وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.