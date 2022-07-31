«لا تتحرك إلا باستشارة الطبيب في هذه الحالة».. وزارة الصحة تحذر من التخثر الوريدي خلال السفر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

قالت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إن الجلوس لفترة طويلة مضر للساقين، وخاصة أثناء السفر لزيادة ساعات الجلوس في المواصلات.

وأوضحت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويترـ أن التخثر الوريدي في السفر هو تكون جلطة دموية في أوردة الساق، وتزيد احتمالية حدوثها في الرحلات الطويلة (4 ساعات وأكثر).

وحول طرق الوقاية من التخثر، نصحت وزارة الصحة بالحركة باستمرار كل ساعة على الأقل، والإكثار من شرب الماء والسوائل، وارتداء الملابس المريحة.

ولفتت إلى أن عوامل الخطر تكمن في الحمل والزيادة، والتقدم في السن، والسمنة، مشددة على أن من يعاني من هذه العوامل يجب عليه أن يستشير طبيبه قبل سفره للحصول على الإجراءات الوقائية.