شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة المصرية والعربية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وبيراميدز في بطولة الدوري المصري في المباراة الحاسمه بشكل كبير لبطولة الدوري المحلي خاصة ان الفريقين يحتلان المركز الأول والثاني في البطولة.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر ان يكون موعد مباراة الزمالك وبيراميدز يوم غد الاثنين الموافق الأول من شهر اغسطس القادم في اطار الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2021-2022.

زوتنطلق فعاليات تلك المباراة في تمام الساعه التاسعة مساءا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وفي تمام الساعه العاشرة مساءا بتوقي المملكة العربية السعودية

ويسعى كل فريق في تلك المباراة من تحقيق الفوز والانتصار من اجل الاقتراب اكثر من بطولة الدوري المصري الممتاز وبالاخص لفريق الزمالك اذ يحتل المركز الأول وبالفوز على بيراميدز سوف يوسع الفارق.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المنتظر ان تذاع فعاليات مباراة الزمالك وبيراميدز عبر قناة اون تايم سبورت المفتوحة على النايل سات على ان يتولى التعليق مدحت شلبي وبلال احمدعلام.