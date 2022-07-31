شكرا لقرائتكم خبر عن قطر القطري يعلن ضم مدافع الأهلي المصري رسميا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي قطر القطري عن ضم المدافع المغربي بدر بانون، مدافع الأهلي والرجاء السابق، وأكدت إدارة الفريق أن رغبة اللاعب القوية فى الرحيل عن الأهلي القاهري خلال الفترة الحالية هى من ساهمت فى حسم التفاوض بعدما فشلت المفاوضات فى وقت سابق.

وكانت إدارة النادي القطري قد أعربت عن رغبتها القوية فى التعاقد مع مدافع الأهلي المصري المغربي بدر بانون، يأتي ذلك بعدما توقفت المفاوضات خلال الفترة الماضية، قبل أن يعلن الأهلي رفض العرض القطري، وإستمرار اللاعب مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وأنتهت الصفقة بقرابة 2.5 مليون دولار وهي نفس العرض الذي رفضته إدارة الأحمر فى الفترة الماضية، قبل أن يجتمع اللاعب خلال اليومين الماضيين مع مسئولي الأهلي والمدير الفني للفريق ويظهر من خلالهم رغبته فى الرحيل، ليصبح الفريق القاهري فى موقف حرج من إستمرار اللاعب، مما دفع النادي للموافقة على طلب اللاعب بالرحيل.

موقف اللاعب من عرض قطر القطري

وأبدي بانون موافقته فى وقت سابق على الإنتقال للدوري القطري، لا سيما إنه سيحصل على راتب سنوي أعلى مما يتقضاه فى النادي الأهلي، ويري اللاعب أن هذه المحطة ربما تكون محطته الأخيرة، مفضلا الجانب المالي فى الفترة المقبلة من مسيرته.

معربا عن سعادته بالفترة التي قضاها داخل النادي القاهري، وإمتنانه عن مساعدة إدارة النادي له فى أزمته الأخيرة، حيث أن اللاعب غاب عن الملاعب لمدة طويلة لتداعيات كورونا، والتي أثرت فى عضلة القلب ومعدل الجري الطبيعي للاعب.

موقف سيروش من رحيل اللاعب وإيجاد البديل

أبدي البرتغالي ريكاردو سواريش إستيائه من قرار مجلس الإدارة برحيل المدافع المغربي الدولي بدر بانون، ويري المدير الفني أن اللاعب ظهر بشكل جيد للغاية فى تدريبات الفريق الأخيرة، وإنه من أفضل المدافعين فى التدرج والخروج بالكرة.

فى الوقت الذي وضح فيه المدرب عن حزنه على مستوي مدافعين الفريق، مما لا يسمح للفريق بالإستغناء عن اللاعب فى تلك الفترة الصعبة، نظرا لأن الفريق يمر بتداعيات صعبة خلال هذا الوقت الحرج من الموسم فى حسم بطولة الدوري، والتي أبتعد عنها الفريق بشكل كبير.

الجدير بالذكر أن اللاعب قاد المارد الأحمر للتويج بدوري أبطال إفريقيا موسم 2021، ولقب كاس السوبر الأفريقي من نفس العام، إضافة إلى كاس مصر 2020، كما حصل مع الفريق على برونزية كاس العالم للأندية فى مناسبتين 2020و 2021.