إدانة 3 وافدين في جريمة غسل أموال بمحاولة تهريب 1.2 مليون ريال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدانت النيابة العامة 3 وافدين (رجلين وامرأة) من جنسية أفريقية، تورطوا في جريمة بتشكيل تنظيم عصابي، ومحاولة تهريب مبلغ 1.286.000 ريال.

وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن انتهاء نيابة الجرائم الاقتصادية إلى اتهام ثلاثة أشخاص بتشكيل تنظيم عصابي، ومحاولة تهريب مبلغ مالي.

وبينت إجراءات التحقيق قيام المتهمين بمحاولة نقل المبلغ المالي إلى الخارج عن طريق إخفائه في مخابئ سرية داخل حقيبة عائدة لتلك للمرأة، عند مغادرتها مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة.

وكشفت إجراءات التحقيق عن المبالغ المضبوطة، أنها ناتجة من جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، وجرى إقامة الدعوى الجزائية العامة بحقهم أمام المحكمة المختصة بتهمة غسل الأموال بمحاولة تهريبها لخارج المملكة، وصدر بحقهم حكم ابتدائي يتضمن ثبوت إدانتهم بما أسند إليهم.

وأكد المصدر على أن نيابة الادعاء العام قدمت مذكرة اعتراضية لاستئناف الحكم، مطالبة بتشديد العقوبة على الجناة، فيما تتولى نيابة الاستئناف إجراءات الاستئناف في هذا الشأن طبقا للنظام.

وأهاب بعموم المسافرين إلى عدم تمكين الآخرين من استغلالهم في نقل أي مبالغ أو قيم مالية بلا مسوغ نظامي، أو الانخراط في أي ممارسات من هذا النوع يترتب عليها المساءلة الجزائية تجاه مرتكبيها، مشددا على أن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد والناتج المحلي، وستقدم كل من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي أو الاقتصاد الوطني للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.

الحكم الابتدائي يتضمن:

