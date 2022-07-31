محمد بن مسعود - الدمام - كشف صالح النعيمة، قائد نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، آخر تطورات حالته الصحية لجماهير الهلال.
وغرد النعيمة قائلًا عبر “تويتر”: “أشكر كل من سأل عني خلال المدة الماضية ودعا لي وجميع المرضى، مطمئنًا الجميع أنني بخير إن شاء الله وكل يوم أفضل من سابقه بفضل الله، داعيًا للجميع بدوام الصحة والعافية والسلامة”.
وكان النعيمة أجرى في فترة سابقة وبالتحديد في سبتمبر الماضي بعض الفحوصات في ظهره لمعاناته من بعض الآلام في ألمانيا.
وكان النعيمة حقق العديد من البطولات مع الهلال بجانب حصوله على لقب كأس أمم آسيا مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.
كانت هذه تفاصيل خبر صالح النعيمة يكشف آخر تطورات حالته الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.