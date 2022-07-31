الجوازات: بلاغ هروب العمالة لا يلغي بعد مرور 15 يوم عليه

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية – في معرض ردها على استفسار وردها على “تويتر – أنه لا يمكن إلغاء بلاغ التغيب للعمالة المنزلية بعد مرور 15 يومًا من تاريخ البلاغ.

وكان أحد الأشخاص قد استفسر عبر “تويتر”، عن إمكانية إلغاء بلاغ هروب ضد سائق خاص بعد مضي سنتين على تقديم البلاغ ونقل كفالته رغم عدم وجود كرت عمل للكفيل الجديد، فكانت الإجابة أعلاه.