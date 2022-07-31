رسميًا.. أيك اليوناني يخطف “فيدا” من الاتفاق

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أعلن نادي أيك أثينا اليوناني عن تعاقده مع الكرواتي دوماجوي فيدا قادمًا من بشكتاش التركي. ووقع فيدا على عقد يربطه بـ أيك أثينا لمدة موسمين مقبلين في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع بشكتاش. وكانت بعض المصادر قد أشارت إلى اقتراب فيدا من الانتقال لنادي الاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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