︎
.
كشفت وزارة الحج والعمرة، اليوم (الأحد)، أعداد تأشيرات العمرة لموسم العام الجاري 1444هـ.
وأوضحت أنه تم تسجيل نمو ملحوظ لموسم العام الجاري 1444هـ، بأكثر من 6 آلاف تأشيرة عمرة خلال 3 أيام، بما يتجاوز 20 ألف تأشيرة مُصدرة خلال أسبوعين بغرض العمرة، منذ فتح باب التسجيل منتصف الشهر الماضي.
وأفادت بأنه يمكن للمعتمرين والزائرين القادمين من الخارج التقديم والتعرف على طرق الحصول على تأشيرة العمرة من موقع الوزارة، والذي يتيح أيضًا إمكانية تقديم الطلب متضمنًا بيانات استمارة وزارة الخارجية، مع تحديد برنامج رحلة العمرة للمعتمرين والزائرين القادمين من خارج المملكة من خلال إحدى المنصّات الإلكترونية المُعتمدة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “الحج”: تسجيل 6 آلاف تأشيرة عمرة خلال 3 أيام لموسم العام الجاري 1444هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.