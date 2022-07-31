“الحج”: تسجيل 6 آلاف تأشيرة عمرة خلال 3 أيام لموسم العام الجاري 1444هـ

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كشفت وزارة الحج والعمرة، اليوم (الأحد)، أعداد تأشيرات العمرة لموسم العام الجاري 1444هـ.

وأوضحت أنه تم تسجيل نمو ملحوظ لموسم العام الجاري 1444هـ، بأكثر من 6 آلاف تأشيرة عمرة خلال 3 أيام، بما يتجاوز 20 ألف تأشيرة مُصدرة خلال أسبوعين بغرض العمرة، منذ فتح باب التسجيل منتصف الشهر الماضي.

وأفادت بأنه يمكن للمعتمرين والزائرين القادمين من الخارج التقديم والتعرف على طرق الحصول على تأشيرة العمرة من موقع الوزارة، والذي يتيح أيضًا إمكانية تقديم الطلب متضمنًا بيانات استمارة وزارة الخارجية، مع تحديد برنامج رحلة العمرة للمعتمرين والزائرين القادمين من خارج المملكة من خلال إحدى المنصّات الإلكترونية المُعتمدة.



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Source akhbaar24

