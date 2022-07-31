كل ما تريد معرفته عن الضمان الاجتماعي المطور.. موعد الصرف وشروط الاستحقاق وآلية الاعتراض

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المناطق_الرياض

يترقب المواطنون في المملكة، موعد صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور لشهر محرم 1444هـ، حيث يأتي الدعم المخصص لمستفيدي الضمان الاجتماعي ضمن حزمة الدعم الحكومي التي جاءت استجابة للارتفاع الأسعار العالمية وتقليل أثرها على الأسر المستحقة للدعم، الأمر الذي سوف يساعد المستحقين على الوفاء باحتياجاتهم الأساسية.

وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه تم تحديد موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 2022، مع بداية الأشهر الميلادية، أي الموافق 1 أغسطس من الشهر القادم 2022، والذي يوافق هجريًا 3 محرم 1444 هـ ، بمشيئة الله.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي:

– الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

– إنشاء حساب جديد

– الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور

– تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة

– التأكيد على البيانات المدخلة

– يتم إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب

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Source almnatiq

