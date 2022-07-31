بأكثر من 231 مليار ريال.. صادرات السلع غير النفطية تسجل ارتفاعاً بنسبة 37% في 2021م

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أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية، اليوم (الأحد)، أن صادرات السلع غير النفطية سجّلت ارتفاعاً بنسبة 37% في عام 2021م مقارنةً بالعام السابق له، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 231.5 مليار ريال.
وأوضحت الهيئة قيمة أبرز القطاعات خلال عام 2021م، حيث بلغت قيمة قطاع البتروكيماويات 163.5 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 48%، فيما سجل قطاع مواد البناء ارتفاعاً بنسبة 23% بقيمة 20.8 مليار ريال.
كما سجّل قطاع المنتجات الغذائية خلال العام نفسه ارتفاعاً بنسبة 14%، وبقيمة إجمالية بلغت 14.3 مليار ريال، فيما بلغت قيمة صادرات هذه القطاعات للصين 34.9 مليار ريال، وإلى الإمارات 20.6 مليار ريال، وإلى الهند 18.7 مليار ريال.
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Source akhbaar24
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