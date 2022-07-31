كأس العرب للشباب.. أسامة المرمش رجل مباراة الأخضر واليمن

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اختار الاتحاد العربي لكرة القدم، حارس مرمى المنتخب الوطني السعودي للشباب ونادي الاتحاد، أسامة المرمش كأفضل لاعب في مباراة الأخضر أمام اليمن. وتصدى أسامة المرمش لـ3 ركلات ترجيحية منحت المنتخب السعودي لللشباب بطاقة التأهل على حساب اليمن. وحجز المنتخب السعودي تحت 20 عامًا مقعدًا في نصف نهائي كأس العرب للشباب عقب فوزه على المنتخب اليمني بنتيجة 3_1 بركلات الترجيح.

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