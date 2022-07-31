فورمولا 1.. فيرستابن يفوز بسباق المجر

︎

.



نجح ماكس فيرستابن في الفوز ليفوز بسباق جائزة المجر الكبرى مع رد بول عقب الانطلاق من المركز العاشر اليوم الأحد، ليعزز صدارته لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

واستفاد فرستابن بطل العالم من أخطاء فيراري ليحقق الفوز متفوقا على ثنائي مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون وجورج راسل.

واكتفى شارل لوكلير بالمركز السادس بعد خطأ في استراتيجية فيراري باستخدام الإطارات الصلبة السيئة في وقفة الصيانة الثانية ليفقد الصدارة.

وفيما يلي نتيجة سباق جائزة المجر الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1

1- ماكس فرستابن (رد بول) ساعة و39 دقيقة و35.912

2- لويس هاميلتون (مرسيدس) + 7.843 ثانية

3- جورج راسل (مرسيدس) + 12.337 ثانية

4- كارلوس ساينز (فيراري) + 14.579 ثانية

5- سيرجيو بيريز (رد بول) + 15.688 ثانية

6- شارل لوكلير (فيراري) + 16.047 ثانية

7- لاندو نوريس (مكلارين) + 78.300 ثانية

8- فرناندو ألونسو (ألبين) + لفة واحدة

9- إستيبان أوكون (ألبين) + لفة واحدة

10- سيباستيان فيتل (أستون مارتن) + لفة واحدة

11- لانس سترول (أستون مارتن) + لفة واحدة

12- بيير جاسلي (ألفا تاوري) + لفة واحدة

13- غوانيو تشو (ألفا روميو) + لفة واحدة

14- ميك شوماخر (هاس) + لفة واحدة

15- دانييل ريكاردو (مكلارين) + لفة واحدة

16- كيفن ماجنوسن (هاس) + لفة واحدة

17- ألكسندر ألبون (وليامز) + لفة واحدة

18- نيكولاس لطيفي (وليامز) + لفة واحدة

‭19‬- يوكي تسونودا (ألفا تاوري) + لفتان



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

